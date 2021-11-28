47 مليار دولار تكلفة التدهور البيئي على القاهرة الكبرى سنويا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن التغيرات المناخية أصبحت خطرًا كبيرًا يحدق بالكرة الأرضية، وهذا ليس مبالغة، موضحة أن هناك هيئة حاكمة تُعد تقارير سنوية حول التغير المناخي، وزخم سياسي بدأ يلفت الانتباه للزخم العلمي والبيئي حول هذه القضية.

وأكدت أن استخدام أي شيء زيادة عن الحد، أو القيام بممارسة خاطئة حتى علاجه يحتاج لأموال، مشيرة إلى أنه حال عدم علاجه سوف يؤثر على الصحة، مشددة على أن تكلفة التدهور البيئي على القاهرة الكبرى فقط تصل لـ47 مليار دولار سنويًا، تنتج من المخلفات وعوادم السيارات والمصانع واستخدام الوقود الأحفوري، مشددة على أن ربط التغير المناخي بالاقتصاد ليس رفاهية.

توصيات قمة جلاسكو

وأضافت الوزيرة خلال حوارها مع برنامج المشهد تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية TEN، اليوم الأحد، أن معظم مؤتمرات المناخ الدولية قائمة على مسارات سياسية، لافتة إلى أن توصيات قمة المناخ الماضية بجلاسكو أوصت بضرورة الإبلاغ عن الانبعاثات، وهل هناك مرونة تعطي للدول النامية في الإبلاغ عن الانبعاثات، والاتفاق على فتح ملف التكيف ووضع برنامج عمل للتكيف، والذي تضطلع مصر بدور كبير منذ 3 سنوات لفتحه، والعمل على استخراج شهادات الكربون.

نصيب مصر من الانبعاثات الضارة

وتابعت وزيرة البيئة، أن مصر مجمل الانبعاثات بها 0.6% بما يعادل 325 مليون طن، ويحتل قطاع الطاقة والذي يشمل الكهرباء والبترول والنقل المرتبة الأولى المتسبب في الانبعاثات، ثم الصناعة يليها المخلفات، مشيرة إلى أن التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض الذي يترتب عليه ذوبان الجليد قد يؤثر على المحاصيل الغذائية، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع، والذي يؤثر على المواطنين، وقد يؤدي إلى اختفاء جزر بالكامل.