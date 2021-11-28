إصلاح ماسورة مياه بـ«شبشب» يثير الجدل بالغربية.. والأهالي: «ده إهمال»

تداول رواد صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورا ومقاطع فيديو تتضمن إصلاح كسر في ماسورة مياه شرب في عزبة المدرسة، التابعة إلى قرية محلة منوف، إحدى قرى مركز طنطا، باستخدام «شبشب»، وهو ما أثار استياء المواطنين.

أحد عمال شركة المياه استخدم «شبشب» لإصلاح الماسورة

وادعى أحد أهالي القرية، الذي قام بنشر مقطع الفيديو، أن أهل القرية طالبوا بإصلاح الماسورة وعندما جاء أحد العاملين في شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية لعمل الصيانة اللازمة وإصلاح الماسورة استخدم «شبشب» وربطه بـ«أفيز» قائلا: «هذه الطريقة تعتبر إهمالا».

عطل من 10 أيام

من جانبه، قال إبراهيم أبو العلا، أحد أهالي عزبة المدرسة، التابعة إلى قرية محلة منوف، مركز طنطا، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أهالي العزبة والعزب المجاورة، فوجئوا منذ أسبوعين بقطع مياه الشرب عنهم، بشكل مفاجئ، وكان السبب كسر في الماسورة الرئيسية، وتم إبلاغ المسؤولين في الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ولكن دون جدوى».

وتابع: «ما دفعهم إلى إرسال شكوى إلى منظومة الشكاوى الحكومية، وبالفعل تم الاستجابة اليوم وتواجد فنيين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية وتم إصلاح الماسورة».

إهدار مياه الشرب

وأضاف محمد درويش، من أهالي العزبة، أنهم فوجئوا أن إصلاح الماسورة جاء بطريقة غير صحيحة ولم يتم بالشكل المطلوب، وتم استخدام مقبض حديد، و«فردة شبشب»، وهو ما لم يمنع تسريب مياه الشرب ويعد إهدارًا للمياه في الوقت الذي تناشد فيه الدولة بتوفير المياه والترشيد في الاستهلاك.

ووصف أهالي العزبة أن طريقة إصلاح الماسورة بهذه الشكل يعتبر إهدارا للمياه، مطالبين بسرعة إصلاح الماسورة بالشكل المطلوب.