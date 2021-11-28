بنك الإسكندرية: 74% من الأشخاص يخافون المستقبل بسبب الأزمات الصحية

قال بنك الإسكندرية، التابع لمجموعة انتيسا سان باولو الإيطالية، إن الدراسات الحالية أشارت إلى أن 74% من الأشخاص ينتابهم الشعور بالقلق تجاه المستقبل جراء الأزمات الصحية الحالية، إذ فرض الوضع الراهن العديد من التغييرات في وجهة نظرهم، وتطلعاتهم المختلفة لحياتهم اليومية.

العديد من الأشخاص قاموا بإعادة ترتيب أولوياتهم

أضاف البنك في بيان إطلاق استراتيجيته الجديدة، اليوم، أن العديد من الأشخاص قاموا بإعادة ترتيب أولوياتهم وقيمهم الأساسية، إذ يرى 59% من الأشخاص أن الصحة من أهم القيم في حياتهم، وتأتي على رأس أولوياتهم، كما يرى 45% أهمية الأسرة، و43% أهمية الصحة النفسية، و40% أهمية التوازن الصحيح بين العمل والحياة.

تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بكورونا المتحور

واكتُشف يوم الخميس الماضي، المتحور الجديد لكورونا في جنوب أفريقيا الأكثر تضررًا بالجائحة منذ بدايتها قبل ما يقارب عامين، وشهدت زيادة جديدة في عدد الإصابات، إذ جرى تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بكورونا المتحور الذي أطلق عليه اسم «أوميكرون» وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتلا ذلك رصد مثل هذه الإصابات في عدد من الدول التي سجلت حالات كورونا المتحور «أوميكرون»، مثل بلجيكا وبوتسوانا وإسرائيل وهونغ كونغ.

وفي سياق متصل، أعلنت أستراليا، اليوم الأحد، تسجيل إصابتين بالمتحور الجديد لمسافرين قادمين من جنوب إفريقيا.

وسبق أن جرى تسجيل أول إصابة بسلالة المتحور الجديد لكورونا، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم «أوميكرون»، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب أفريقيا، إذ جرى رصد العدد الأكبر من المرضى بها، وتجاوز 80 مصابًا.