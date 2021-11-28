والد الطفلة شهد بعد استجابة وزير الصحة لعلاجها: أشكر جريدة «الوطن»

وجّه محمد وردة، والد الطفلة «شهد» مريضة الضمور، الشكر، إلى وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار بعد استجابته لاستغاثتها التي نُشرت قصتها في موقع وجريدة «الوطن».

والد الطفلة شهد: مسؤولو وزارة الصحة تواصلوا معنا

وأعرب والد الطفلة «شهد» عن سعادته بتوجيه وزير الصحة بعرض ابنته على الأطباء لسرعة علاجها، مؤكدا أنه تلقى اتصالا اليوم من مسؤولي وزارة الصحة وحصلوا على المعلومات اللازمة والتقارير الكافية لحالة الطفلة و«بعدها بدقائق معدودة تم التواصل معنا مجددًا وتحديد مواعيد العرض على الأطباء الثلاثاء المقبل».

والد شهد: أشكر جريدة الوطن على تبنيها حالة بنتي

وأضاف والد الطفلة شهد: «أشكر جريدة الوطن على عرضها قصة مرض ابنتي وتبنيها الحالة حتى استجابة وزير الصحة لنا»، مؤكدا أن أمنية حياته أن يرى ابنته تتحرك من جديد وتذهب إلى مدرستها ودروسها سيرًا على الأقدام بدلا من حملها على الأكتاف.

وتابع: «أنا بوديها المدرسة وأنا شايلها على كتفي علشان نفسها تكمل تعليمها وهي شاطرة في الدراسة ومن الأوائل على مدرستها».

وزير الصحة يستجيب لحالة الطفلة شهد مريضة الضمور في المنوفية

يذكر أن صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة استجاب لحالة الطفلة شهد محمد وردة مريضة ضمور العضلات عقب نشرها قصتها في موقع جريدة «الوطن»، ووجه بمناظرة حالة الطفلة في عيادة العضلات بمستشفى عين شمس التخصصي.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحالة سيتم مناظرتها يوم الثلاثاء المقبل تحت إشراف أستاذ للمخ والأعصاب ومدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بجامعة عين شمس، مشددا على أن وزير الصحة وجه بتوفير الدعم الطبي اللازم للطفلة شهد.