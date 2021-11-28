أول رد من نقيب المهن التمثيلية على أزمة رشوان توفيق: «كلنا رهن إشارته»

علّق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على الأزمة التي أثيرت حول الفنان القدير رشوان توفيق مؤخرًا، موضحًا أن النقابة لن تتنوانى على التواصل مع نجلته، حتى نعرف ما الذي حدث لتصل علاقتها بوالدها بهذا الشكل، فمن الممكن أن يكون هناك حلقة مفقودة أدت إلى هذا التصرف منها، قائلا: «الفنان رشوان توفيق، معندوش بنتين وولد بس، لاء إحنا كلنا أبنائه، والنقابة كلها وفنانين مصر كلهم تحت أقدامهم، وإحنا رهن الإشارة».

التواصل مع ابنة رشوان توفيق

وأضاف نقيب الممثلين، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أن الفنان القدير لا يستحق أن يحدث معه ذلك، متابعا: «ده إحنا اللي بنعمل الأفلام دي والمسلسلات والدراما دي، فتتنفذ في الأخر فينا يعني، لا يمكن»، متابعا: «بالتأكيد مش هنكون أحن على الفنان القدير، أكتر من بنته».

أشرف زكي: رشوان توفيق لا يستحق أن يحدث معه ذلك

وتابع أن رشوان توفيق، فنان قدير ذو تاريخ مشرف وعظيم، كما أنه إنسان عظيم لم يترك مناسبة لأي فنان، إلا وشارك بها وشاطرهم أحزانهم، كما أنه فنان يملك مسيرة طويلة، خدم فيها الفن ووطنه، وأما كل هذا لا يصح أن يحدث معه ذلك.

وواصل: «بقوله متزعلشي، حقك علينا كلنا، وكلنا تحت رجلك وإشارتك، وكلنا مش النقابة بس، والله المصريين كلهم، الشعب كله متضامن معه، وبنقوله متزعلشي دموعك غالية علينا».

ودخل الفنان رشوان توفيق، في نوبة بكاء وتساقطت دموعه، خلال حديثه مع الإعلامي عمرو الليثي الأخير، إذ كشف عن قيام نجلته برفع قضية حجر عليه، وهو ما أثار حالة كبيرة من التعاطف بين الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد كبير من الفنانين والفنانات، الذين كشفوا عن دعمهم الكامل للفنان القدير.