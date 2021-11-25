وظائف خالية في بنكي بلوم وHSBC.. بعضها لسكان القاهرة فقط

طرح كل من بنك بلوم وبنك HSBC عن حاجتهما لشغل وظائف للعمل لدى المؤسسات البنكية، بشرط توافر مجموعة من المهام في من يتقدم للحصول على الوظيفة بالإضافة لعدد من الشروط بعضها متعلق بسنوات الخبرة وأخرى ذات صلة بمعرفة بعض الإداريات الخاصة بكل بنك، وتستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

وظيفة بنك بلوم

نشر بنك بلوم عبر موقع التواصل الاجتماعي «Linked in» عن وظيفة خالية، وهي مدير المبيعات بشروط ومؤهلات جاءت على النحو التالي:

- خبرة لا تقل عن سنة في مجال المبيعات «التأمين - البنوك - العقارات».

- الخريجين فقط.

- شهادة عسكرية.

- من لديهم مهارات تفاوض واتصالات مثالية.

- الحصول على ترخيص من E.FSA.

- تدريب مدفوع الأجر.

- سكان القاهرة فقط.

وظائف بنك HSBC

وعبر الموقع الرسمي لبنك HSBC عبر موقعه الرسمي، نوه عن وظيفتان تفاصيلهما على النحو التالي:

وظيفة مساعد قانوني

- معرفة قوية بالمهام الإدارية المتعلقة بالمنظمين المختلفين.

- القدرة على تمثيل البنك أمام الجهات الرقابية.

- إدارة الوقت والقدرة على تحديد أولويات المهام.

- صياغة العقود للعملاء من الشركات واعتمادها لدى الجهات الرسمية.

- إعداد مسودات قروض الرهن العقاري لعملاء الخدمات المصرفية التجارية «CMB» بشكل أساسي.

يفضل الحصول على درجة في القانون.

- يشترط 4 سنوات من الخبرة كمساعد قانوني أو في مجال ذي صلة.

وظيفة مدير العلاقات مكتب إدارة الائتمان

- معرفة قوية بهياكل ومنتجات وخدمات البن.

- فهم إدارة المخاطر والائتمان يخفف والمعرفة الائتمانية القوية.

- فهم واسع للمشهد التنافسي والقانوني والتنظيمي، مع معرفة مفصلة بمقترحات ونشاط المنافسين.

- معرفة قوية بمجموعة كاملة من منتجات المعاملات والخدمات المصرفية للشركات، بما في ذلك «الخزينة وإدارة النقد والتمويل التجاري والودائع وتسهيلات سوق المال».

- الخدمات المصرفية التجارية «CMB»

- معرفة قوية بتقييم الائتمان المصرفي التجاري وتطوير الأعمال.