رصف وتطوير عدد من الشوارع في أحياء الطالبية والعمرانية بالجيزة

تواصل جهود حي العمرانية برئاسة محمد نور الدين، اليوم الأحد، البدء في فرد طبقة الدقشوم في الجزء الواقع من شارع الهرم حتى كوبري فيصل أسفل محور الفريق كمال عامر - ترعة الزمر سابقا - وذلك تمهيدًا لفرد طبقه الأسفلت بالشارع.

أعمال الخطة الاستثمارية في حي الطالبية

في نفس السياق، تابع حي الطالبية برئاسة أشرف تامر، أعمال الخطة الاستثمارية في وضع الطبقة الأسفلتية الرابطة بشارع العدل من شارع محمد أنور السادات والبدء في أعمال تطوير ورصف شارع شفيق غالي المتفرع من شارع الأهرام.

تطوير المحاور الرئيسية والفرعية

وتأتي هذه التطويرات بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، باستمرار أعمال تطوير المحاور الرئيسية والفرعية بنطاق أحياء المحافظة.