الأرصاد: اليوم ذروة الموجة الحارة.. والقاهرة تسجل 33 درجة

كشفت صفحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن آخر مستجدات حالة طقس اليوم الاثنين، متضمنة خرائط تظهر حركة السحب والرياح على أغلب أنحاء الجمهورية.

ذورة ارتفاع الحرارة

وتابعت الهيئة: «اليوم هو ذروة الارتفاع في درجة الحرارة لهذه الموجة الحارة التي تشهدها البلاد بالنسبة لهذا الوقت من العام، ليسود بذلك طقس حار على مختلف الأنحاء نهارا».

وأوضحت الهيئة: «متوقع أن تسجل القاهرة 33 درجة، والسواحل الشمالية من 30 إلى 31 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، وجنوب الصعيد 36 درجة».

الظواهر المؤثرة

وواصلت الهيئة: «تكون الظاهرة المؤثرة هي الشوائب العالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد التى تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية».

واستكملت: «كما متوقع أن تنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك».

نصائح للمواطنين

واختتمت الهيئة بيانها: «ينصح بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة وتخفيف الملابس وخاصة للأطفال وكبار السن لتجنب الإصابة بنزلات البرد».

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 33 20

الإسكندرية 31 20

وادي النطرون 33 19

طنطا 33 20

شبين الكوم 33 20

دمنهور 32 20

بلطيم 29 21

مطروح 31 20

السلوم 31 19

سيوة 35 19

بورسعيد 30 20

دمياط 30 20

الزقازيق 33 20

المنصورة 33 20

الإسماعيلية 34 21

السويس 33 21

العريش 30 19

رفح 30 20

رأس سدر 30 19

نخل 29 14

نويبع 33 19

طابا 30 22

كاترين 28 14

الطور 30 14

شرم الشيخ 33 21

الغردقة 32 20

مرسى علم 32 19

الفيوم 34 16

بني سويف 33 15

المنيا 34 16

أسيوط 33 15

سوهاج 34 15

قنا 35 16

الأقصر 35 16

أسوان 36 16

إدفو 35 16

أبو سمبل 36 15

الوادي الجديد 35 14

شلاتين 32 19

أبو رماد 32 19

حلايب 31 20

رأس حدربة 30 20