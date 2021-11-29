علي الحجار يطرب أهالي الفيوم في ثان حفلات مهرجان الصعيد ..«صور»

أحيا المطرب الكبير علي الحجار حفله الثاني، ضمن جولته الغنائية «مهرجان الصعيد»، بمحافظة الفيوم، وسط حضور المحافظ، أحمد الأنصاري، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية في المحافظة.

الحجار يتألق بأغانيه القديمة

وقدم الحجار عدد كبير من أغانيه المميزة منها «على قد ما حبينا الشجرة، اعذريني، ريشة، أنا كنت عيدك، قبل ما تواعد، عم آدم، لما الشتا يدق البيبان، الليل وآخره، مافيناش م الخوف، تيجيش نعيش، اللي اشتري، مسألة مبدأ، عارفة، أنت المدد، زي الهوي، جفنه علم الغزل، هنا القاهرة وبوابة الحلواني».

كما قدم «الحجار»، خلال الحفل كوكبة من أجمل أعماله القديمة والحديثة وتترات المسلسلات التي اشتهر بها طوال مشواره الفني، بالإضافة إلى العديد من أغاني نجوم الطرب والتي تحمل الكثير من المشاعر النبيلة والقيم السامية منها «ما تمنعوش الصادقين، المال والبنون، الزين والزينة، عارفة، بنت وولد، في قلب الليل، اعذريني، الأحلام، دور يا زمن، زي الهوا، داري جمالك»، وسط تفاعل من الجمهور.

يُذكر أن النجم علي الحجار تغنى بالعديد من الأغاني التي تناقلتها الأجيال، بجانب العديد من التترات الغنائية للأعمال التليفزيونية، بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية الناجحة.

يشار إلى أن حفلات مهرجان الصعيد تقيمها إدارة نوادي وضباط القوات المسلحة تحت قيادة اللواء إركان حرب «حسام نجيده»، في خمس محافظات على مستوى الجمهورية، ويقوم بالتنظيم المنتج وليد منصور، ومن المقرر أن يُحي «الحجار»، حفلات في محافظات «المنيا وبني سويف وأسيوط».