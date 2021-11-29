المشدد 7 سنوات لصاحب مكتبة «هتك عرض» طفل في الزاوية الحمراء

قضت محكمة شمال القاهرة، في جلستها المنعقدة، اليوم، في العباسية، بحبس صاحب مكتبة 7 سنوات مشدد، بتهمة «هتك عرض طفل»، وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين يحيى عادل عبداللطيف، حاتم عبدالفتاح أبو شنب، وأمانة رفاعي فهمي، يحيى عبدالرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 2917 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء، أن المتهم «عبدالسلام.إ» 40 عامًا، صاحب مكتبة، هتك عرض المجنى عليه الطفل«إ.إ»، بأن تحين فرصة تواجد المجنى عليه داخل محله الخاص، وأغلق بابه للانفراد به، وكان ذلك ببث الرعب في نفس الطفل، وأمره بحسر بنطاله فامتثل له، ليرتكب المتهم الجناية المؤثمة من قانون العقوبات ومكرر من قانون الطفل.

تحريات المباحث

وشملت أوراق القضية، التحريات التي أجرتها مباحث الزاوية الحمراء، والتي أكدت ورود معلومات مفادها قيام المتهم بالتعدي جنسياً على المجنى عليه، وبضبط المتهم، ومواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتوصلت التحريات السرية إلى قيام المتهم بالتعدي الجنسي على المجنى عليه بحسر ملابسه عنه، وملامسة جسده في أماكن عورته، وذلك حال تواجده في المحل الخاص بالمتهم.

وبسؤال النيابة العامة للمجنى عليه «إ.إ»، قرر أنه حال تواجده بمحل المتهم قام الأخير بغلق الباب، وحسر ملابسه عنه وقام بملامسة جسده وملامسته أماكن عورته، وثبت بالاطلاع على قيد ميلاد المجني عليه أنه لم يتم عشر سنوات، وأن المجنى عليه توجه ببلاغ لقسم الشرطة في الزاوية الحمراء، وإن قوة من القسم أجرت تحرياتها، وأثبتت صحة الواقعة، وتمكنت من القبض على المتهم بعد تحديد مكان وجوده، فأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات ثم إحالته إلى محكمة الجنايات في القضية وصدر بحقه الحكم المتقدم.

محاكمة جنائية

وبعد انتهاء التحقيقات في الواقعة، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، حيث مثُل أمام محكمة جنايات القاهرة، والتي أصدرت حكمها ضده بالسجن المشدد 7 سنوات.