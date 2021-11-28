مصرع طالبة صدمتها سيارة ملاكي أثناء عبور الطريق في سوهاج

لقيت طالبة بالصف الثالث الإعدادي مصرعها، إثر اصطدام سيارة ملاكي بها أثناء عبورها الطريق بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، واتهمت والدة الطالبة قائد السيارة بالتسبب فى الحادث.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول المدعوة «رحمة. ص. ص»، 15 عامًا، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وتقيم بدائرة مركز طهطا، جثة هامدة، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

تصادم أثناء عبور الطريق

وتبين من الفحص، وسؤال والدتها المدعوة «نادية. ا.م. ع»، 46 عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية بأنه أثناء عبور ابنتها المذكورة الطريق بناحية دائرة المركز اصطدمت بها سيارة ملاكي قيادة المدعو «أحمد م خ ع»، 42 عامًا، مدرس ويقيم بناحية دائرة مركز طما شمال المحافظة، ما أسفر عن وفاتها، واتهمت قائدها بالتسبب في الحادث، ونفت الشبهة الجنائية.

التصريح بدفن الجثة

بسؤال قائد السيارة المتسببة في الحادث، أفاد بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالمذكورة تعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداتها، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ.

تم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.