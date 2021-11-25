ضبط شخص استولى على 2.350 مليون جنيه بحجة استثمارها في سوهاج

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج؛ لاستيلائه على 2,350 مليون جنيه لتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من 6 مواطنين بمحافظة سوهاج؛ لتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم؛ لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الاستثمار العقاري والتوريدات العمومية مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

نصب بحجة الاستثمار

أسفرت جهود فرق البحث بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج» بممارسة نشاط احتيالي، من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين؛ بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقارى والتوريدات العمومية مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون.

الاستيلاء على 2.350 مليون جنيه

وتمكن المتهم من الاستيلاء على مبلغ 2,350 مليون جنيه من الشاكين، وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها.

جرى استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.