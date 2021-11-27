اندلاع حريق هائل في 4 محال تجارية بطهطا في سوهاج

اندلع حريق هائل، اليوم السبت، في عدد من المحال التجارية بمنطقة القيسارية بمدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، وتم الدفع بعدد 3 سيارات للسيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المحال التجارية والمنازل المجاورة.

إخطار بالحريق

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، باندلاع حريق في عدد من المحال التجارية بمنطقة القيسارية دائرة القسم.

حريق هائل في عدد 4 محال تجارية

بالانتقال إلى محل البلاغ تبين اندلاع حريق هائل في عدد 4 محال تجارية، تم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وإخطار النيران، قبل امتدادها إلى المنازل والمحال التجارية المجاورة.

يذكر أن مدينة طهطا شهدت الأسبوع الماضي اندلاع حريق في معرض للملابس الأجهزة بشارع بورسعيد، وبلغت جملة الخسائر حوالي 3 ملايين جنيه.