التزكية تحسم 50 % من المقاعد في انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

تواصل مكاتب رعاية الشباب في الجامعات الخاصة والحكومية، فعاليات انتخابات الاتحادات الطلابية، ومن المقرر إجراء جولة الإعادة، اليوم، وفقاً للجدول الزمني المعلن من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسط اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها التأكيد على حصول جميع الراغبين في التصويت على لقاح كورونا والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة.

الجامعات: التزكية تحسم 50% من المقاعد

وحسمت «التزكية»، أمس، أكثر من 50% من مقاعد الكليات المختلفة علي مستوى الجامعات المصرية بمختلف اللجان وهي «الثقافية، العلمية، الفنية، الرياضية، الاجتماعية، الأسر، الجوالة والخدمة العامة»، فيما لم تحسم الصناديق الانتخابية الجولة الأولى نت الانتخابات، بسبب ضعف نسب الإقبال على التصويت، وتفتح مكاتب رعاية الشباب أبوابها أمام الطلاب اليوم للتصويت في جولة الإعادة.

التعليم العالي: الحصول على لقاح كورونا شرط التصويت

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، عدم رصد أي مشكلات أو تجاوزات في الانتخابات خلال اليوم الأول، موضحين أن الجامعات ستجري جولة الإعادة اليوم، على أن يشهد غدا الثلاثاء، التصويت لاختيار رؤساء اللجان بالكليات، فيما يشهد الأربعاء المقبل انتخاب رؤساء اتحادات الكليات، وتختتم الفعاليات يوم الخميس المقبل باختيار رؤساء اللجان السبع على مستوى كل جامعة، وتنصيب نائب ورئيس اتحاد لكل جامعة.

التشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، إنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة، مع تحقيق التباعد الاجتماعي، منوها إلى أن الجامعة تقف علي مسافة واحدة بين جميع الطلاب المرشحين.

وأكد الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أنه لم يتم رصد أي تجاوزات في الانتخابات الاتحادات الطلابية، لافتا إلى أن الجامعة تشهد عُرسا ديموقراطيا فريدا من نوعه، وأنها فرصة كبيرة للطلاب للتعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم، لافتا إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان الخاصة بالانتخابات.