استقرار سعر الذهب اليوم الاثنين 29 نوفمبر وتوقعات بصعوده تدريجيا

شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 29 نوفمبر، استقرارًا سعريًا محليًا وعالميًا، حيث تترقب الأسواق سعرًا جديدًا اليوم الاثنين، مع البورصات العالمية لتعاملاتها اليومية لأعيرة الذهب.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 29 نوفمبر محليًا

سجلت أسعار الذهب، اليوم، استقرارًا سعريًا في السوق المحلي، ليباع الذهب عيار 24 بسعر 899 جنيهًا، فيما سجل الذهب عيار 21 787 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 18 سعر 675 جنيهًا وسجل الجنيه الذهب 6 الآف و296 جنيهًا.

سعر الذهب عالميا

سعر الأوقية: سجلت الأوقية 1.791.76 دولار.

سجل عيار 24 سعر57.60 دولار، وسجل عيار 22 سعر 52.80 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 50.40 دولار وبلغ عيار 18 سعر 43.20 دولار.

توقعات بأسعار جديدة للمعدن النفيس تتجة جميعها إلى الارتفاع

ومن جهته، توقع نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، ارتفاع سعر المعدن النفيس مع بدء التعاملات ولكن بشكل تدريجي، وحدوث موجات صعود وهبوط ولكن ليس بالقفزات الكبيرة في سعر الجرام.

وأرجع «نجيب»، الأسباب لتزايد المخاوف من متحوّر كورونا الجديد «أوميكرون»، كما أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية، وتعتبر الذهب ملاذًا آمنًا وسط التقلبات السعرية.

وأوضح سكرتير الشعبة العامة للذهب لـ«الوطن» أنَّ هناك فترة شك عندما يعاني الذهب من الصعود والهبوط خلال اليوم الواحد، حيث يحدث ارتباكًا كبيرًا في العمليات البيعية، لاسيما أنَّ عددًا كبيرًا من الزبائن يترقبون الأسعار.

ماذا سيحدث في أسعار الذهب والدولار اليوم؟

وتترقب أسواق الذهب والدولار، اليوم الاثنين، بيانات اقتصادية عديدة هذا الأسبوع، التي سيكون لها تأثير قوي بتحركات العملات مثل الدولار الأمريكي، وتصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، من شأنها أن تؤثر بقوة على تداولات كل من الدولار الأمريكي.