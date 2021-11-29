الليرة التركية تواصل نزيف خسائرها أمام العملات اليوم

وأصلت الليرة التركية، نزيف خسائرها، أمام أكبر 6 عملات، اليوم الاثنين 29 نوفمبر 2021.

سعر الليرة أمام الدولار

سجّلت الليرة التركية، أمام الدولار هبوطًا كبيرا، اليوم الاثنين 29 نوفمبر، بنسبة 2.70%، ليباع بـ12.67 ليرة.

سعر الليرة أمام اليورو

سجّل اليورو أمام الليرة التركية، اليوم الاثنين، ارتفاعًا، ليباع بـ14.29 ليرة تركية، أي بنسبة ارتفاع 2.26%.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الليرة التركية

واصل الجنيه الاسترليني أمام الليرة التركية، ارتفاعه، اليوم الاثنين، ليباع بـ16.88 ليرة، بنسبة ارتفاع 2.61%.

سعر الين الياباني أمام الليرة التركية

سجّل الين الياباني اليوم الاثنين، ارتفاعًا أمام الليرة التركية، ليباع بـ11.27 ليرة تركية بنسبة 3.02%.

سعر الفرانك السويسري أمام الليرة التركية

واصل الفرنك السويسري ارتفاعه كباقي العملات أمام الليرة التركية، اليوم الاثنين 29 نوفمبر 2021، ليباع بسعر 13.80 ليرة تركية بنسبة ارتفاع 3.03%.

سعر اليوان الصيني أمام الليرة

سجّل سعر اليوان الصيني، اليوم، سعر 2.012 ليرة، بنسبة ارتفاع 3.36%.

بدأ تراجع الليرة التركية، منذ أن أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 3 من صانعي السياسات في البنك المركزي، وهو ما تسبب في قلق المستثمرين بشأن احتمالات تطبيق المزيد من إجراءات التيسير النقدي رغم ارتفاع التضخم، ومطالبة الرئيس التركي بتخفيض الفائدة ويطالب الرئيس التركي بخفض معدل الفائدة التي تبلغ في تركيا 13.5%، معتقدًا أن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب التضخم.

وقرارات الرئيس التركي لم تلق قبولا لدى المستثمرين، ولاسيما بالآلية التي يخطط الرئيس التركي اتباعها لخفض التضخم، وبذلك تكون العملة التركية قد هوت بنسبة 19% حتى الآن خلال العام الجاري

يشار إلى أنَّ الرئيس التركي، قد ذكر في تصريحات سابقة، أنَّه يخطط لفرض سيطرة أكبر على الاقتصاد في حال فوزه بالانتخابات المقررة الشهر المقبل، وطالب البنك المركزي «المستقل في تركيا» أن يتنبه لما يقوله ويعمل على أساسه.