إزالة منشآت تحجب رؤية نهر النيل بالجيزة

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تطوير ميدان الجلاء وشوارع البحر الأعظم والنيل السياحي ومراد بأحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال.

وحرص المحافظ، خلال جولته، على معاينة التزام الشركة بتلافي بعض الملاحظات في الأعمال قبل الاستلام، مؤكدا ضرورة التنفيذ على أكمل وجه، وبالجودة المحددة، لأهمية هذه المحاور.

إزالة منشآت تحجب رؤية النيل

وتابع محافظ الجيزة جهود إزالة بعض العوائق والمنشآت تحجب رؤية النيل، موجها بتحقيق الانضباط بمسار تلك المحاور.

وكلف «رشاد» اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي بالمتابعة الميدانية مع الشركة المنفذة، ومتابعه أعمال الرصف والتطوير لشارع النيل، للتأكد من الالتزام بكل المعايير المحددة، مع الاهتمام بدعم الجزر الوسطي بالنخيل والنقاط الخضراء لإضفاء المظهر الجمالي.

رفع المخلفات من مواقع العمل

كما وجه محافظ الجيزة برفع مخلفات الأعمال والرتش أولا بأول من مواقع العمل، مع سرعه إنهاء الأعمال المتبقية، وزيادة الورديات والعمالة بما يحقق إنجاز أكبر للأعمال، مع التنبيه على المنشآت التجارية والمطاعم الواقعه بنطاق الأعمال بضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه، وعدم التعدي على الأرصفة والطريق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وطالب المحافظ الشركة المسؤولة عن تنفيذ أعمال التطوير بشارع النيل السياحي بتدعيم الشارع ببالوعات صرف أمطار إضافية، لأهميتها خلال فصل الشتاء، وعدم تأثر الحركة المرورية بالشارع.

رفع كفاءة الإنارة والمسطحات الخضراء

وتفقد المحافظ مطلع ومنزل المشاة لكوبري الجامعة، موجها برفع كفاءتها بالكامل بما يتوافق مع أعمال التطوير التي يشهدها الشارع.

وتابع محافظ الجيزة أعمال تجميل ميدان الجلاء ورفع كفاءة الإنارة والمسطحات الخضراء، موجها بتنفيذ الاعمال على أعلى مستوى لما له من أهمية باعتباره أحد الميادين العريقه بالمحافظة.