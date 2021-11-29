«بيطري الغربية»: علاج 16515 حيوانا و107370 طائرا في قوافل خلال 2021

أعلنت مديرية الطب البيطري بالغربية، برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور، وكيل الوزارة، مدير المديرية، تنسيقا مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وجامعة طنطا «مجلس شؤون المجتمع وتنمية البيئة»، والأطباء البيطريين بمراكز المحافظة الثمانية، وعلى رأسها إداره زفتى، تنفيذ 49 قافلة، اعتبارا من بداية عام 2021، ضمن فعاليات مبادرة «حياة كريمة».

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات المحاسب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، والدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

علاج 16515 حيوانا و107370 طائرا في حملات بيطرية

وأشار «أنور» إلى أن تلك القوافل أسفرت عن علاج 16515 حيوانا، و107370 طائرا، ومنها نحو 29 تابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمركز ومدينة زفتى.

استخدام أحدث الأجهزة

ونوه مدير الطب البيطري إلى أن المدرج ضمن المبادرة، علاج 7277 حيوانا، و56325 طائرا، بعد فحصها والكشف عليها، بجانب تقديم الخدمات البيطرية كافة، خاصة التوعية والإرشاد، بجانب الفحص التناسلي باستخدام أحدث أجهزة السونار «الموجات فوق الصوتيهة»، وتجريع الحيوانات بالمغناطيس المعدني، والتلقيح الاصطناعي، والتحصينات، والترقيم والتسجيل، وتجريع الحيوانات لمكافحة أي طفيليات داخلية، ورش الحيوانات للوقاية من الطفيليات الخارجية عليها.

وشدد الدكتور حاتم كمال أنور، على أن القوافل مستمره لعلاج الحيوانات بالقرى الأكثر احتياجا بالمجان على مستوى مراكز المحافظة.