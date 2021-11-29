محافظ شمال سيناء يصدر تعليمات عاجلة بحل مشكلات القرى الجنوبية

أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تعليمات عاجلة للمدريات ومجالس المدن والهيئات والجمعيات الأهلية سرعة التحرك باتجاه القرى العائد لها أهلها، وتلبية متطلبات المواطنين من أغطية وأدوات معيشية ضرورية.

أعادة الكهرباء والمياه وتوزيع خزانات مياه

وأوضح مكتب العلاقات العامة بديوان محافظة شمال سيناء، فى بيان له، أن تعليمات المحافظ بإعادة تشغيل المدارس وترميم الفصول، وتوفير طاقم المعلمين الخاص، وإيصال الكهرباء والمياه بشكل عاجل لتلك التجمعات السكنية جنوب وغرب الشيخ زويد

وأضاف مكتب العلاقات العامة، أن مجلس مدينة الشيخ زويد قام بتوزيع ما يقرب من 30 خزان مياه للبيوت والشقق السكنية في تلك المناطق، بالإضافة إلى توجه الجمعيات وتوزيع سيارة محملة بالبطاطين والكراتين الغذائية لكل بيت من تلك البيوت، سواء في قرية أبو العراج أو تجمعات أبو رفاعي وأبوعيطة والظهير والزواتين والعكور وأبوفرج وغيرها من المناطق.

توزيع مستلزمات معيشية لـ 65 أسرة بوسط العريش

ومن جهة أخرى وزع الهلال الأحمر على عدد 65 أسرة مستلزمات معيشية مثل البطاطين والآغطية، بناء على تنفيذ توجيهات تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

قال الدكتور مصطفى المالح رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه يقوم بالتوزيع مع فريق أتحاد الهلال بحملة «ستر وغطا» والتي استهدفت حي عاطف السادات وكرم أبو نجيلة، بوسط العريش، بعد الانتهاء من بعض المناطق في جنوب الشيخ زويد، على أن تواصل الحملة عملية التوزيع في المناطق والأحياء الأخرى بجميع مناطق المحافظة.