«التضامن» توزع 1700 جهاز تابلت على الرائدات المجتمعيات اليوم

ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّه سيتمّ توزيع 1700 جهاز تابلت على الرائدات الاجتماعيات المدربات في أغراض التوعية ودعم نظم المتابعة والتقييم للبرامج المقدمة لأسر تكافل وكرامة، وذلك بعد قليل، خلال احتفالية ختام دعم نظم الحماية الاجتماعية لتحسين تغذية السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية وبناء مرونة المجتمع للتصدي لتداعيات فيروس كورونا.

تحسين تغذية الحوامل والأطفال دون سن الثانية

وأوضحت وزارة التضامن، في تقرير لها، أنَّ ذلك يأتي في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأغذية العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم نظم الحماية الاجتماعية لتحسين تغذية السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية لتحسين سبل العيش وبناء قدرة المجتمع على التصدي لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

برنامج «الألف يوم الأولى في حياة الطفل»

ولفتت وزارة التضامن، إلى أنَّ برنامج «الألف يوم الأولى في حياة الطفل»، يعمل على استهداف زيادة المعرفة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات، حيث يتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريا، بشرط الالتزام بـ التطعيمات الكاملة للطفل والمتابعة الصحية، والاهتمام بالرضاعة الطبيعية لمدة 6 شهور الأولى، ومتابعة منحنى النمو للطفل، من خلال الوزن والطول والاهتمام بالتغذية السليمة.

41% من مستفيدي «تكافل وكرامة» أطفال تحت سن 18 سنة

وأشارت إلى أنَّ الوزارة تركز على الأطفال الأولى بالرعاية وتكافؤ فرصهم التعليمية من خلال حزمة متكاملة من البرامج مثل برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل» الذي أدى إلى خفض التسرب نسبيًا من المدارس، مؤكّدة أنَّ 41% من مستفيدي «تكافل وكرامة» هم أطفال تحت سن 18 سنة جميعهم ملتحقين بالمدارس في المراحل المختلفة.

ولفتت إلى أنَّه قد تمّ توفير وظائف للرائدات المجتمعيات بمكافأة شهرية، تبدأ من 900 جنيه وتصل إلى 1300 جنيه، تصرف حسب حجم العمل الذي تمّ إنجازه.