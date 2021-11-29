استمرار عمليات التطهير والتعقيم للمصالح الحكومية بشمال سيناء

واصل ديوان عام المحافظة ومجالس المدن والمديريات المعنية بشمال سيناء، عمليات التطهير والتعقيم لمختلف المصالح الحكومية، على مستوى المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ، وتحت إشراف العميد أسامة الغندور، السكرتير العام.

المحافظ يشدد على ضرورة تطهير المصالح الحكومية

وأكد «شوشة» مشاركة ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الصحة والطب البيطري وجمعية الهلال الأحمر المصري، في تطهير المصالح الحكومية والمحال التجارية والصيدليات والمنازل ومختلف المنشآت في مراكز ومدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن عمليات التعقيم والتطهير تجرى يوميا، طبقا للجدول المحدد لكل مصلحة، في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

ووجه اللواء محمد عبدالفضيل، بتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجه الجديدة لفيروس كورونا المستجد، بجانب منع دخول العاملين بالمصالح الحكومية ومديريات الخدمات إلى مقار عملهم، إلا بعد الحصول على تطعيم كورونا، طبقا لقرار مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل سيمنع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا بعد إظهار الكارت الخاص بتلقي اللقاح.

بدوره، أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمختلف المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية على مستوى المحافظة، ضد فيروس كورنا المستجد «كوفيد- 19».

ونوهت الدكتورة عبير محمد حجاب، مدير إدارة التخطيط والترصد للأمراض الوبائية بمديرية الطب البيطري في العريش، إلى استمرار عمليات التطهير لمختلف المصالح الحكومية، طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتحت إشراف الدكتور حسن البيك، مدير عام المديرية.

وأشارت إلى تطهير وتعقيم مبنى «مديرية التربية والتعليم بالعريش، والادارة التعليمية بالعريش»، ومجلس المدينة، ومديرية الإسكان والمرافق، وعددا من المصالح الحكومية الأخرى.