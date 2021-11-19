أمطار غزيرة تُغرق شوارع العريش.. والمحافظ: احذروا أعمدة الإنارة

استغاث عدد من المواطنين في مدينة العريش بمجلس المدينة وشركة الصرف الصحي والمحافظة، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة رفع مياه الأمطار من شوارع المدينة والأحياء.

وناشد الأهالي مجلس المدينة سرعة التحرك باتجاه الأحياء ورفع الأمطار والمياه الراكدة التي تسببت في إعاقة حركة سير المواطنين بشكل كبير.

سقوط رجل في حفرة مياه

وكان رجل مسن يقود دراجة هوائية سقط في إحدى الحفر الخاصة ببيارات الصرف الصحي، دون أن يراها نتيجة تغطيتها بمياه الأمطار، وقام أصحاب المحال التجارية بتغطيتها بالحجارة وفتح جوانبها لتصريف المياه، وحماية للأهالي والأطفال تحديدا.

ومن جهة أخرى ناشد بعض الأهالي الأسر بعدم ترك الأطفال في الشوارع أو تحت مياه الأمطار، وعدم السماح لهم باللعب في المياه الراكدة التي قد تتسبب في الإصابة بالأمراض وحالات الإنفلوانزا.

انتشار سيارات الصرف الصحي في شوارع المدينة

وانتشرت سيارات الصرف الصحي في أحياء مدينة العريش، لرفع المياه الراكدة، برغم تساقط الأمطار بشكل غزير حتى هذه اللحظات.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قد ناشد الأهالي في بيان سابق، بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، لأنها قد تتسبب في ماس كهربائي وقت تساقط الآمطار.

ويقوم مكتب الطوارئ والمتابعة بديوان عام المحافظة، بمتابعة جميع المستجدات، واستقبال استغاثات المواطنين بمدينة العريش.