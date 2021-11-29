مصرع شاب ثلاثيني بطلق ناري في مشاجرة بمحافظة البحيرة

لقى شاب مصرعه إثر تعرضه لطلق ناري خرطوش، بقرية النجع الأسود غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

مصرع شاب بطلق ناري في مشاجرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر تعرضه لطلق ناري خرطوش بقرية النجع الأسود التابعة لذات المركز، ادعاء مشاجرة مع آخرين، وجرى حفظ الجثة وتحرير محضر بالواقعة.

بالانتقال والفحص تبين وفاة «رمضان عجيبه عبد النبي الأسود» 35 سنة مقيم النجع الأسود، وتم وضع الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.