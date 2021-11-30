غدا.. صرف معاشات أكثر من 10 ملايين و500 ألف مواطن من البنوك والبريد

تبدأ البنوك ومكاتب البريد من غد الأربعاء، الموافق 1 ديسمبر، صرف معاشات شهر ديسمبر 2021، لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، بعد أن قامت الهيئة القومية للتأمينات بتحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، قبل موعد صرف المعاشات، استعدادًا لصرفها من ماكينات البنوك والبريد، وكذلك من خلال شركة منافذ شركة «فوري».

إتاحة صرف المعاش من محفظة الهاتف المحمول

وأكدت التأمينات في تقرير لها، أنه تم إتاحة صرف المعاش من محفظة الهاتف المحمول؛ للتسهيل على المواطنين، وذلك في إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، وإتاحة البدائل الإلكترونية، حيث يتوجه صاحب المعاش أو المستفيد إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول؛ لفتح محفظة إلكترونية، والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها.

ولفتت إلى أنه يمكن لأي صاحب معاش ومستفيد من خلال رقم الهاتف الشخصي، الحصول على خطاب من الشركة المختصة والتوجه به إلى مكتب التأمينات لتحويل الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف من خلال المحفظة الإلكترونية.

يمكن لصاحب المعاش السحب النقدي من المنافذ المتعددة

وأشارت إلى أنه يمكن لصاحب المعاش السحب النقدي من خلال المنافذ المتعددة لشبكات التحصيل والصرف الإلكتروني، مثل فوري وأمان وغيرها، وماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

إغلاق جميع منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات

من جانبه، أكد مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لـ«الوطن»، أنه تم إغلاق جميع منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات، مشيرًا إلى أن كل صاحب معاش يحمل بطاقات الصراف الآلي يستطيع صرف معاش ديسمبر2021 من أي ماكينة صراف آلي.

وأوضح أنه يتم العمل على «تفعيل كارت ميزة» من خلال استبدال «بطاقات صرف المعاشات القديمة» البلاستيكية ببطاقة ذكية عالية التأمين «ميزة».