أغنية لو بتحب لعمرو دياب تتصدر التريند قبل طرحها

تصدر اسم الفنان عمرو دياب مواقع التواصل الاجتماعي، وقوائم بحث جوجل بعد إعلانه عن طرح أغنية سينجل جديدة بعنوان «لو بتحب».

عمرو دياب يروج لأغنيته الجديد لو بتحب

وكان الهضبة عمرو دياب قد روج لأغنية لو بتحب عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، حيث نشر بوستر الأغنية وعلق عليه قائلًا: «استنى أغنية عمرو دياب الجديدة لو بتحب قريبًا».

أنت الحظ لعمرو دياب تحقق 13 مليون مشاهدة خلال شهر

كما طرح عمرو دياب مؤخرًا أغنية «أنت الحظ»، والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، وحصدت مشاهدات تصل إلى 13 مليون مشاهدة خلال شهر فقط من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

أغنية أنت الحظ تتصدر قوائم الأكثر استماعًا

وتصدرت أغنية أنت الحظ قائمة الأكثر استماعًا في مصر والوطن العربي، كما تصدرت الأغنية قوائم الأكثر استماعًا على مستوى الوطن العربي في تطبيق الأغاني الشهير «أنغامي».

عمرو دياب يحتل المرتبة الأولى عبر موقع يوتيوب

واحتل عمرو دياب المرتبة الأولى في قائمة الفنانين الأكثر استماعًا، خلال الأسبوع الماضي على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث كشف الموقع عن الأفضل لهذا الأسبوع، حسب تصنيف YouTube Charts، حيث وصلت نسب مشاهداتها لأكثر من ثمانية ملايين مشاهدة، خلال أسبوع واحد.

يذكر أن الهضبة أحيا مؤخرًا حفلا غنائيا في التجمع الخامس، وقدم باقة من أجمل أغانيه التي يحبها الجمهور، كما غنى الجزء المحذوف من أغنيته «أنت الحظ» الذي يقول: «الناس أرزاق والله، جربت أنا واسمع مني، فيك حاجة وسر إلهي، وعايش جنبك متهني»، والذي تصدر التريند بعد غنائه.