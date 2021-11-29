أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 29-11-2021 في مصر

يهتم العاملون في قطاع المقاولات والبناء والتشييد، بمعرفة أسعار مواد البناء، ومنها أسعار حديد التسليح والأسمنت وغيرها، وتقدّم «الوطن» في إطار ما تقدّمه من خدمات لقرائها على مدار الساعة، أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021، والتي شهدت تحريكا في سعرها بقيمة تراوحت بين 5 لـ10 جنيهات للطن الواحد، بينما استقرت الأسعار في شركات أخرى.

أسعار الأسمنت المسلح اليوم

تراجعت أسعار الأسمنت المسلح، بقيمة تراوحت بين 5 لـ10 جنيهات للطن الواحد، وجاءت كما يلي:

- أسمنت المسلح بسعر 1080 مقابل 1085 جنيه أمس.

- أسمنت النصر بسعر 1050 مقابل 1060 جنيه أمس.

- أسمنت وداي النيل بسعر 1030 جنيهًا.

- أسمنت لافارج المخصوص بسعر 1070 جنيهًا.

- أسمنت المخصوص بسعر 1070 جنيهًا.

ـ أسمنت حلوان بسعر 1070 جنيهًا.

- أسمنت السويدي بسعر 1100 جنيه.

- أسمنت المسلة بسعر 1000 جنيه.

- أسمنت العسكري بسعر 1000 جنيه.

- أسمنت السهم بسعر 1040 جنيه.

أسعار الأسمنت الأبيض

استقرت أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الإثنين في الشركات، وجاءت على النحو التالي:

- الأسمنت الأبيض «العادة» بسعر 2500 جنيه.

- أسمنت سوبر سيناء بسعر 2450 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض بسعر 2420 جنيهًا.

- أسمنت «سوبر رويال» بسعر 2380 جنيهًا.

- أسمنت «رويال العادة» بسعر 2430 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط، استقرارًا في الشركات، وجاءت كما يلي:

- أسمنت أسيوط «إيه وان» بسعر 810 جنيهات.

- أسمنت الواحة بسعر 820 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم

سجّل الأسمنت المقاوم اليوم الأحد 28 نوفمبر، استقرارًا سعريًا في المحافظات، كما يلي:

- أسمنت مقاوم المسلح بسعر 1130 جنيهًا.

- أسمنت أسيك سي وتر بسعر 1070 جنيهًا.

- أسمنت قاهر البحار بسعر 1130 جنيهًا.

- أسمنت السويس «سي وتر» بسعر 1120 جنيهًا.

- أسمنت السهم بسعر 1070 جنيهًا.

أسعار الجبس

سجلت أسعار الجبس في السوق المحلية استقرارا اليوم، وجاءت كما يلي:

- جبس سيناء بسعر 850 جنيهًا.

- جبس العامرية بسعر 650 جنيهًا.

- سعر جبس السويس يباع بسعر 580 جنيهًا.

- جبس الدولية بسعر 710 جنيهات.

- جبس المعمار بسعر 690 جنيهًا.

- جبس مصر سيناء بسعر 650 جنيهًا.