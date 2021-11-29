تعرف على شروط إقامة المسن داخل دور المسنين.. يشترط حكم محكمة

انتشرت مؤخرا، حوادث عقوق الوالدين، فنجد الأبناء يضربون ويطردون آبائهم وأمهاتهم، بعد ما أكل الشيب رؤسهم، وسط اهتمام السوشيال ميديا بتلك الحوادث، والتي تناولتها أيضا وسائل الإعلام، وكان آخرها أزمة الفنان رشوان توفيق، مع ابنته والتي تحدث عنها باكيا علي الهواء مع الإعلامي «عمرو الليثي»، وكذلك الحادث الشهير إعلاميا بأزمة «عم صالح»، التي استعرضها نفس البرنامج بعد طرد وضرب الأبناء لوالدهم ووضعه بدار مسنين لعلاجه من الأمراض التي طالت من جسده الضعيف .

قانون رعاية حقوق المسنين

وهنا يأتي الدور التشريعي للتصدي لمثل هذه الجرائم الإنسانية، فأقر مجلس الشيوخ خلال الأسبوع المنصرم قانون رعاية حقوق المسنين، والذي يكفل للمسنين التمتع بحقهم في الرعاية الجيدة وجميع حقوقهم في الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي والسياسي، وغيرها من الحقوق، وتضمن القانون بين مواده ما ينظم عملية رعاية المسن سواء من قبل ذويهم أو بدار للمسنين، وتستعرض «الوطن»، في تقريرها ضوابط رعاية المسنين.

نص المادة السابعة من قانون المسنين

- بحسب المادة السابعة من قانون رعاية حقوق المسنين يجب أن تلتزم كل أسرة برعاية مسنيها ويتولاهم الزوج والزوجة إن كانا قادرين فإن لم يكن لديهم القدرة الكافية على رعاية المسن وتوفير الاحتياجات الأساسية له، انتقلت مسئولية الرعاية قانونيا إلى أحد أقارب المسن علي النحو التالي «الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة»، وإذا تعدد أفراد الفئة الواحدة اختاروا من بينهم من يتكفل برعاية المسن.

وإذا لم يتوافقوا فيما بينهم على من يتحمل مسئولية رعاية المسن ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى محكمة الأسرة ليصدر أمر بتكليف أيا من أقارب المسن بحسب الترتيب السابق ذكره برعاية المسن أو تقرر المحكمة إقامته بدار مسنين كل على حسب حالته وظروفه الخاصة.

شروط قبول المسنين بدار رعاية المسنين

توجد شروط لقبول المسن بدار رعاية المسنين بخلاف شرط بلوغه 60 عامًا فأكثر وهي :

- خلو المسن من أي أمراض معدية قد تشكل خطرا على من حوله

- أن تنطبق عليه شروط الإقامة بالدار

- يشترط وجود كفيل للمسن

- قبول نظام العمل بالدار