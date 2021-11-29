اكتشافات مذهلة بطريق الكباش..شبكة ري كاملة ومدينة ومصنع للنبيذ

قال الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك، إن مفاجآت التنقيب عن آثار طريق الكباش كثيرة، حيث وجدنا عشرات اللُقى الأثرية، بخلاف تماثيل أبو الهول والكباش، مشيرا إلى أن أكثر الاكتشافات التي وجدناها غرابة، كانت العثور على سلم من عدة درجات، قادنا الى بئر متصل بممرات تصل إلى النيل ومع المسح الكامل للطريق وجدنا شبكة ري متكاملة تصل إلى أحواض كانت بين التماثيل المختلفة، وبالرجوع إلى المناظر المنقوشة على جدران وأعمدة المعبد وجدنا شرح يحكي قصة إهداء الطريق المزروع بالزهور لآمون، حيث كان يتم زراعة تلك الأحواض قديما بالزهور والأشجار وكان مكان تلك الأحواض بين الكباش المختلفة.

مفاجآت مذهلة بطريق الكباش

وأشار «الصغير»، إلى أن منطقة الكباش غنية بطبقات من الآثار الإسلامية والقبطية والرومانية والمصرية القديمة وكلما حفرنا وجدنا كنوزا، بحسب تعبيره.

وتابع قائلًا: «وجدنا مدينة أثرية بمصنع للنبيذ ومخبز ومنقولاتها التي نقلت للمتاحف ومن أجمل ما وجدنا، شاهد ضريح لفتاة لا تتجاوز العشر سنوات، ونقل على الفور لمتحف الأقصر، كما وجدنا آثارا ولوحات لملك في العصر المتأخر، لم يكن له الكثير من الآثار ولم يكن معروفا لدينا، وهذه اللوحات ستساعدنا على تصحيح حقبة تاريخية لم تكن لدينا فيها أي معلومات».

ويعتبر طريق الكباش من أهم العناصر الأثرية لمدينة طيبة القديمة، وهو طريق ظهر من الفراعنة كمكان لإقامة الاحتفالات الكبرى الملكية والدينية، خاصة أنه يربط بين معابد الكرنك شمالاً ومعبد الأقصر جنوباً.

اهتمام وإشادة باحتفالية افتتاح الكباش

وحظيت احتفالية طريق الكباش، والتي أقامتها وزارة السياحة والآثار بمدينة الأقصر يوم الخميس الماضي، باهتمام وإشادة محلية ودولية، إذ تصدرت الاحتفالية جميع الصحف وقنوات التليفزيون ووكالات الأنباء العالمية المختلفة، التي حرصت على بثها مباشرة بقنواتها وعرض مقاطع منها، بعد انتهائها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.