«الآثار»: افتتاح طريق الكباش رفع نسبة زائري معابد الكرنك لأكثر من 30%

شهدت معابد الكرنك، اليوم الاثنين، ارتفاعا في عدد الزائرين بنسبة أكثر من 30% مقارنة بالأسبوع الماضي، وذلك بعد افتتاح طريق الكباش الأثري الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك شمال المحافظة السياحية، وذلك بحسب طيب غريب مدير معابد الكرنك.

جنسيات مختلفة تزور الأقصر

وأشار مدير معابد الكرنك شمال الأقصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن كثيرا من السياح من الجنسيات المختلفة من البرازيلية والأمريكية والإسبانية والمكسيكية، والروسية، والألمانية، والإستونية، وغيرها من الجنسيات الأخرى، تسأل عن موقع وطريقة الدخول لطريق الكباش الذي افتتح منذ أيام.

زيادة عدد السياح

وتوقع «غريب»، زيادة عدد ونسبة السياح الوافدين لزيارة المحافظة من كافة الدول خلال الفترة المقبلة بعد الافتتاح المبهر لطريق الكباش الأثري ووضعه على خارطة السياحة العالمية وبرنامج الزيارات الخاص بالشركات في جميع الدول.

وكانت وزارة الآثار أعلنت التصريح بالتصوير مجانًا في اليوم الثاني للافتتاح داخل طريق الكباش لجميع القنوات ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية للترويج للحدث المهم.

حفل طريق الكباش

وشهدت محافظة الأقصر افتتاح طريق الكباش، أو ما يسمى بطريق المواكب الكبرى لدى المصريين القدماء، يوم الخميس الماضي، 25 نوفمبر الجاري، بحضور شخصيات هامة على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته، فضلا عن بعض سفراء دول أجنبية لدى مصر، وكذلك وشخصيات سياسية وتنفيذية مصرية على رأسها اللواء سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر السابق، وغيرهم من المحافظين الذين كان لهم إضافة في طريق الكباش.