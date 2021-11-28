صحيفة صينية تشيد بافتتاح طريق الكباش: احتفال تاريخي

قالت صحيفة جلوبال تايمز الصينية، إن مصر أعادت فتح طريق الكباش في محافظة الأقصر بصعيد مصر بعد سنوات من أعمال التجديد، في احتفال تاريخي، بهدف الترويج دوليًا للحضارة المصرية القديمة في البلاد وقطاع السياحة فيها، وحضر مراسم الافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء والعديد من السفراء الأجانب.

وتابعت الصحيفة أن طريق الكباش الذي يبلغ عمره 2400 عام ممر قديم يبلغ طوله 2700 متر مع 1057 تمثالًا، وقال وزير السياحة والآثار إن الشارع كان يربط ذات يوم معبدي الكرنك والأقصر، وتم الكشف عن الطريق التاريخي منذ أكثر من 70 عامًا، واستمرت أعمال التنقيب خلال العقود الماضية، ومع ذلك توقفت أعمال التنقيب والترميم في عام 2011، وصرح الوزير لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية عقب الاحتفال بأن «أعمال التنقيب والتطوير استؤنفت في عام 2017، وبالنظر إلى أنها من العناصر المهمة للمدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو»، وتم استخدام الممر مرة واحدة في السنة خلال احتفال الـ«أوبت»، وهو احتفال فرعوني سنوي عندما سار المصريون القدماء على طول الممر حاملين تماثيل آمون وموت في إعادة تمثيل رمزي لزواجهما.

الاحتفال كشف جمال التماثيل

ومع بدء حفل إعادة الافتتاح ، أضاء الطريق القديم ، كاشفا عن جمال التماثيل التي تم ترميمها مؤخرًا، كما تضمن الاحتفال عرضًا فنيًا مستوحى من مهرجان أوبت القديم الذي استمر 27 يومًا ، والذي احتفل به قدماء المصريين في الشهر الثاني من فيضان النيل.

المصريون أطلقوا عليه اسم طريق الله

وقال وزير الآثار المصري السابق وعالم المصريات الشهير زاهي حواس إن المصريين القدماء كانوا يطلقون على الطريق اسم «طريق الله»ـ وتابع لوكالة أنباء «شينخوا»: «الطريق كان يشهد الاحتفال بعيد الأوبت بحضور الملوك ورجال الدولة والكهنة، واستمرت الأغاني والاحتفالات لمدة 11 يومًا في عهد الأسرة الثامنة عشرة في مصر القديمة ، لتصل إلى 27 يومًا في العائلات اللاحقة».