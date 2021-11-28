«السياحة والآثار» تستعد لاحتفالية جديدة نهاية هذا العام.. فقرات عالمية

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، عن خطة الوزارة في الترويج لمقاصد مصر السياحية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الترويج سيعتمد على الكرنفالات والاحتفالات المختلفة، موضحًا أن هذا النهج ينطبق على احتفالية سانت كاترين بداية من الشهر المقبل، إذ ستكون ذات طابع مختلف عن احتفاليتي طريق الكباش والمومياوات، لما تحمله تلك البقعة الغالية من أرض مصر، وطابعها الذي يجمع الديانات المختلفة.

احتفالية من معبد رمسيس الثاني بأبو سمبل

وأشار المصدر إلى تدشين احتفالية خاصة ذات تاريخ مميز في 22 فبراير من العام المقبل، من معبد رمسيس الثاني بأبو سمبل، يوم تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، أما المفاجأة ستكون احتفالية أخرى نهاية هذا العام، ذات فقرات عالمية ستجذب السياح لمصر من كل أنحاء العالم.

عرض أزياء أيلي صعب بطريق الكباش

وتابع المصدر أن طريق الكباش بدأ بالفعل في جذب الاحتفالات: «تلقينا طلب لإقامة عدد من الاحتفالات، وستكون البداية بعرض أزياء مميز لمصمم الأزياء العالمي أيلي صعب بطريق المواكب الملكية المعروف باسم طريق الكباش بالأقصر، إذ سيعرض مجموعته المستوحاة من الحضارة الفرعونية في عرض أزياء عالمي، يدشن طريق الكباش قريبًا».

كان المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، قد استقبل عائلة المصمم العالمي لبناني الأصل أيلي صعب، و الذي وصل إلى القاهرة مع أسرته.

وحرصت أسرة المصمم العالمي على زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية، وكان في استقبالهم الدكتور كريم قنديل عضو العلاقات العامة، إذ قاموا بجولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية، و أبدو إعجابهم بالمقتنيات الأثرية المتميزة والتي تعبر عن الحضارة المصرية عبر العصور، كما انبهروا بطريقة عرض المومياوات الملكية في القاعة الخاصة بهم، والتي جرى نقلها في موكب مهيب في إبريل الماضي.

وحظيت احتفالية طريق الكباش، والتي أقامتها وزارة السياحة والآثار بمدينة الأقصر يوم الخميس الماضي، باهتمام وإشادة محلية و دولية، إذ تصدرت الاحتفالية جميع الصحف وقنوات التليفزيون ووكالات الأنباء العالمية المختلفة، والتي حرصت على بثها مباشرة على قنواتها وعرض مقاطع منها، بعد انتهائها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.