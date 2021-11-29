«حرامي» يدفع حياته ثمنًا بسبب حقيبة.. الجيران طاردوه فسقط من أعلى عقار بأكتوبر

مع اقتراب الساعة الثالثة عصرًا، كانت السيدة الأربعينية تسير بالطريق، وأثناء مرورها على الرصيف تفاجأت بشاب يخطف منها حقيبتها، حاولت التشبث بها ولكنه سحبها بقوة وفر هاربًا؛ لتستنجد السيدة بالأهالي ليقوموا بمطاردته، وأثناء محاولته الهروب منهم سقط من أعلى عقار من الطابق الخامس ليلقي مصرعه في الحال.

«الوطن» أجرت بثًا مباشرًا من مكان واقعة مصرع لص بعد سقوطه من الطابق الخامس بمنطقة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، يمكن متابعته من خلال اللينك التالي:

حقيبة وراء مصرع الشاب

كانت السيدة الأربعينية في ذلك الوقت عائدة من عملها بعد يوم شاق، تمشي على جانب الرصيف، وأثناء مرورها، جاء شاب مسرعًا من خلفها وخطف حقيبة اليد التي تمسكها بقوة، حاولت منعه، ولكنها لم تستطع، سحب منها الحقيبة، وأسرع، ولكنها لم تتوقف عن الصرخات والاستنجاد بالأهالي مرددًة: «الحقونى، الحقونى الحرامى خطف الشنطة».

لفتت صرخات السيدة، انتباه أكثر من شاب كانوا يقفون على مقربة من الواقعة، أسرعوا خلف اللص وبالفعل قاموا بمحاصرته حتى اضطر للصعود أعلى أحد العقارات المجاورة.

القفز من أعلى العقار

لم يجد اللص، طريقة للهروب الشباب الذين يطاردونه، سوى محاولة القفز من العقار إلى آخر مجاور له، ولكن نظرًا لأن المسافة بين العقارين لم تكن صغيرة فسقط أرضًا؛ ليلقي مصرعه في الحال متأثرًا بإصابته بكسور وشروخ في أماكن متفرقة من جسده، كما تبين أن الشاب يبلغ من العمر 23 عامًا من منطقة المحلة التابعة لمحافظة الغربية.

وعقب الواقعة انتقل رجال مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر إلى مكان الحادث، كما انتقلت النيابة للمعاينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التصريح بدفن جثة الشاب.