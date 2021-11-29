السجن المشدد 3 سنوات لصيدلي لاتجاره بالأقراص المخدرة في المنصورة

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على صيدلي حر بمدينة المنصورة وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة العقاقير والأدوية المخدرة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك بعد اتهامه باتجاره في الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحاز وأحرز مواد تخضع لبعض قيود المواد المخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وعرض للبيع بقصد الاتجار أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة بتداولها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، وأمانة ‏سر ‏محمد عبدالهادي، وذلك في القضية رقم 2971 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 862 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

اتهام صيدلي بالاتجار في الأقراص المخدرة

وأحيل المتهم «محمد ن. ح.»، 54 سنة صيدلي حر، مقيم بالمنصورة، إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 21/3/2021 حاز جوهر مخدر «الترامادول هيدروكلوريد» بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وارتكب الاتهامات الواردة في مواد الإحالة والمعاقب عليها قانونا.

القبض علي الصيدلي وتقتيش الصيدلية ومنزله

وجاء في أدلة الثبوت وشهادة مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة شرق الدلتا، أن التحريات دلت على اتجار المتهم في المواد المخدرة ومتخذا من الصيدلية ملكه مكانا لترويجها فاستصدر إذن من النيابة العامة ونفاذا له انتقلا رفقة مفتش صيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية‎، وتمكنا من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف جوال ومبلغ مالي وبتفتيش مفتش صيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية‎ ‎للصيدلية عثر على 216 قرص لجوهر «الترامادول هيدروكلوريد» المخدر وكمية من العقاقير المخدرة مختلفة الأنواع، وعثر بالصيدلية على مبلغ مالي آخر وبالانتقال وتفتيش مسكنه عثر على 3620 قرص لمادة «البريجبالين» ومبلغ مالي آخر وبمواجهته أقر بإحرازه وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف الجوال لتسهيلها والمبالغ المالية حصيلة ذلك.

تقرير المعمل الكيماوي

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن الأقراص المضبوطة تحتوى على مادة «الترامادول هيدروكلوريد» المخدرة المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات، وباقي الأقراص والأدوية المضبوطة تحتوى على مواد مخدرة والمدرجين بالجدول الثالث من قانون المخدرات، وأن الكبسولات المضبوطة تحتوي على مادة البريجبالين المدرجة بالجدول الثالث فقرة «د» من قانون المخدرات.