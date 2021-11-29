أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 789 جنيهًا

سجلت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليومية للبورصات العالمية، اليوم الاثنين 29 نوفمبر 2021، ارتفاعًا جديدًا للمعدن النفيس؛ ليرتفع 3 جنيهات محليًا في محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم الاثنين

سجلت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليومية للبورصات العالمية، ارتفاعا بقيمة 3 جنيهات في الجرام بالسوق المحلي، ليباع عيار 24 بـ902، فيما سجل عيار 21 قيمة 789 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 18 نحو 676 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 6 آلاف و312 جنيهًا.

سعر الذهب عالميا

سجل عيار 24 نحو 57.81 مقابل 57.60 دولار أمس، وسجل عيار 22 نحو 52.99 مقابل 52.80 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 50.58 مقابل 50.40 دولار، وبلغ عيار 18 نحو 43.35 مقابل 43.20 دولار.

كما سجلت الأوقية سعر 1.798.12 مقابل 1.791.76 دولار أمس.

توقعات بأسعار جديدة للمعدن النفيس

وكان نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، توقع في تصريحات لـ«الوطن» ارتفاع سعر المعدن النفيس مع بدء التعاملات البورصات ولكن بشكل تدريجي، وحدوث موجات صعود وهبوط ولكن ليس بالقفزات الكبيرة في سعر الجرام.

وأرجع «نجيب»، الأسباب لتزايد المخاوف من متحوّر كورونا الجديد «أوميكرون»، كما أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية، وتعتبر الذهب ملاذًا آمنًا وسط التقلبات السعرية، موضحًا أنَّ هناك فترة شك عندما يعاني الذهب من الصعود والهبوط خلال اليوم الواحد، حيث يحدث ارتباكًا كبيرًا في العمليات البيعية، لاسيما أنَّ عددًا كبيرًا من الزبائن يترقبون الأسعار.

ارتفاع أسعار الذهب والفضة اليوم

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 29 نوفمبر في السوق العالمي، حيث عوضت المخاوف بشأن تأثير متغير فيروس كورونا أوميكرون أسعار المعادن، وارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 1% لتصل إلى 23.37 دولار للأونصة، كما ارتفع البلاتين بنسبة 1.6% إلى 968.83 دولار، بينما وصل البلاديوم إلى 1790.37 دولار