سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 29-11-2021

تعد أعيرة الذهب بمختلف أنواعها من الأشياء التي يحرص قطاع كبير على متابعتها، سواء من المواطنين أو المستثمرين في المعدن الأصفر، خاصة في ظل التذبذب في الأسعار الذي شهده المعدن الأصفر مؤخرا.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم الإثنين 29 نوفمبر الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 899 إلى 902 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 787 إلى 789 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

كما تراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 675 إلى 676 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,296 إلى 6,312 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين الموافق 29 نوفمبر 2021، في أسواق المال، نحو 906.50 جنيه، 57.65 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 793.20 جنيه، 50.44 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 679.88 جنيه، 43.24 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وتوقع نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، حدوث تذبذب بين الصعود والهبوط في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أنّ الصعود سيكون هو سيد الموقف ولكن ليس بالقفزات الكبيرة.

وأرجع «نجيب» أسباب التوقعات بارتفاع سعر الذهب إلى تزايد المخاوف من متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، كما أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية، وينظر إلى الذهب على أنّه استثمار آمن وسط التقلبات السعرية، كما يؤدي تراجع الإقبال على العملات المشفرة أو الورقية كالدولار وغيرها من العوامل ذات الصلة إلى الاستثمار في الذهب.