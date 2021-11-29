تطوير مدرسة الشهيد عبد الله إبراهيم بتكلفة 104 مليون جنيه بالبحيرة

واصل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جولته التفقدية بمركز أبو حمص، حيث تفقد مدرسة إبراهيم شكر بقرية ذكى أفندى، التى جرى تطويرها وزيادة سعتها وإضافة دور يحتوى على 6 فصول بتكلفة 104 مليون جنيه، واطمئن على انتظام سير العملية التعليمية وموقف توزيع الكتب والتغذية المدرسية على التلاميذ.

تطوير 42 قرية و207 وحدة قروية بالبحيرة

وأكد المحافظ على أهمية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجاً، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بالإضافة إلى توفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطني تلك القرى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن البحيرة كان لها نصيب وافر من المبادرة الرئاسية لخدمة أكثر من 50% من أبنائها حيث يجرى تطوير وتنمية 6 مراكز بالكامل بإجمالي 42 قرية رئيسة و207 وحدة قروية وأكثر من 3900 تابع وتشمل تنفيذ اكثر من 8000 مشروع في شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه.

جاء ذلك في إطار متابعة الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على أرض البحيرة والجاري تنفيذها بنطاق 6 مراكز ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ المبادرة بها في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية والعيش الكريم من خلال خطة عمل متكاملة للدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لهم في كافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات لمواطنيها.

رافق محافظ البحيرة خلال الجولة حازم الأشموني، السكرتير العام، واللواء مدحت الزغد، رئيس مركز ومدينة أبو حمص، ويوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم، هالة عبد الله، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية.