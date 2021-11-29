وزير الدفاع: الواقع الحالي يؤكد أنه لابد للسلام من قدرات تحميه

رحب الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالمشاركين في المعرض الدولي الثاني للصناعات «إيديكس 2021»، متوجهًا بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة على رعايته للمعرض العالمي «إيديكس 2021»، الذي حرض من خلال انعقاده على أن يدرك العالم أن منظومة الدفاع والتسليح تشكّل عماد القوة والركيزة للأمن والسلام وحصن الاستقرار للدول والشعوب.

«إيديكس 2021» يتيح للدول والشركات المنتجة عرض أحدث ما وصل إليه العلم العسكري

وشدد وزير الدفاع، على أنَّ هذا التجمع الدولي سيتيح الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة لعرض نظم التسليح ومنظومات الدفاع وأحدث ما وصل إليه العلم العسكري في مجال الإنتاج والتصنيع العسكري من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة وخلق تجمع عسكري راقي يتم من خلاله عرض المبتكرات وتبادل الخبرات وتنمية روابط العلاقات بين الدول بالمجالات العسكرية.

الواقع يؤكّد قدرة مصر على تنظيم الفاعليات الدولية الرفيعة

وأضاف وزير الدفاع خلال كلمته في معرض «إيديكس 2021» أنَّ الواقع الحالي يؤكد أنَّه لابد للسلام من إمكانيات وقدرات تحميه وتؤمن استقراره، متابعًا «هذا واقع ستلمسونه بأنفسكم ويشاهده العالم معكم، ويؤكّد قدرة مصر على تنظيم الفاعليات الدولية الرفيعة في أمن واستقرار».

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركة نحو 400 شركة عالمية ودولية ممثلة لنحو 42 دولة، وبحضور أمني رفيع المستوى و70 وفدًا دوليًا كممثلين رسميين لبلادهم للمشاركة في الحدث رفيع المستوى.

ويترأس الوفود الأجنبية المُشاركة في الحدث المهم، شخصيات عسكرية رفيعة المستوى، سواء وزراء الدفاع، أو الإنتاج الحربي، والقادة العسكريين، ويتوقع أن يستقبل «إيديكس 2021» نحو 30 ألف زائر في نسخته الثانية هذا العام، بعدما استقبل نحو 10 آلاف زائر في النسخة الماضية للمعرض «إيديكس 2018».