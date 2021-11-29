«التعليم» تكلف موجهي الإدارات بوضع امتحانات «4 ابتدائي» الشهرية 

كثفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من استعداداتها لعقد الامتحانات الشهرية لطلاب الصف الرابع الابتدائي بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية، موضحة أن الامتحانات ستعقد ورقياً في زمن الحصة المدرسية ويتم وضع أسئلة تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم والفهم وليس الحفظ والتلقين، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي جرى توفيرها.

وأكدت مصادر مطلعة بالمديريات التعليمية، أن وزارة التربية والتعليم كلفت الموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية بوضع الامتحانات الشهرية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، وفق المواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، موضحة أنه تم التنبيه على موجهي العموم بضرورة وضع أكثر من نموذج للاختبار الشهري بحيث يختلف من مدرسة لأخرى.

الامتحانات تعقد في زمن الحصة المدرسية

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التأكيد على الموجهين الأوائل بضرورة وضع الأسئلة التي تعتمد على فهم الطالب للمقرر الدراسي، مؤكدة أن تقييم الطلاب يتم بالألوان لقياس مدى اكتساب الطالب للمهارات المطلوبة من المقرر الدراسي.

وتابعت المصادر، أنه يجب على الطلاب مذاكرة المقرر الدراسي من الكتب الرسمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، والاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي تم توفيرها بهدف التدريب الجديد على كيفية فهم مخرجات التعلم للمقرر الدراسي، لافته إلى أن الامتحانات تعقد في زمن الحصة المدرسية وغير مسموح لمعلمي الحصة الإشراف على الامتحانات.

«شوقي»: تقييم الإجابات على مستوى المدرسة

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الامتحان يعقد عن شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي ويُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021، موضحاً أنه يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وعدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة أسئلة قصيرة متنوعة.