6 إصابات جديدة بمتحور أوميكرون في اسكتلندا

أعلنت الحكومة الاسكتلندية اكتشاف 6 إصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون، ما رفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة المتحدة إلى 9 حالات.

وذكرت الحكومة اليوم الإثنين، أنّها طلبت من سلطات الصحة العامة إجراء عملية تتبع مكثفة للمخالطين في جميع الحالات، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الإخبارية.

ارتفاع إصابات المتحور الجديد في المملكة المتحدة لـ9 حالات

وأفاد وزير الصحة الاسكتلندي حمزة يوسف، بأنّ السلطات يجب أن تكون حذرة لمعرفة المزيد عن المتغير.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، اكتشفت السلطات الصحية 3 حالات من النوع الجديد، ما دفع الحكومة البريطانية إلى تشديد القواعد بشأن ارتداء الكمامات واختبار الوافدين إلى البلاد.