حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 30-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الحمل، أنّه يسعى دائمًا وراء تحقيق أهدافه وآماله مهما كانت الصعاب التي تواجهه في الوصول إليها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

الوضع الفلكي دقيق، وعليك الاهتمام بتنظيم جهودك وأفكارك، واعمل بدقة، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك.. كن هادئا اليوم في عرض مطالبك لتكسب المواقف لصالحك، وتجنب العناد.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.