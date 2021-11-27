حظك اليوم برج الحمل السبت 27-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحمل بإخلاصه الكبير بشريك حياته، كما أنه يعطي لشريكه ما يحتاج إليه من مشاعر في علاقته العاطفية، ويتميز رجل برج الحمل بأنه أب جيد ومسؤول، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر في منزلك السادس يساعدك أن تبث روحا جديدة في أعمالك وتتحرك بإصرار.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

حاول ألا تستسلم لمشاعر القلق ولا تبالغ في إحساسك بالهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.