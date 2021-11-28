حظك اليوم برج الحمل الأحد 28-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يتميز بشخصيته الحادة والواضحة الصريحة، لا يخجل من إبداء رأيه الحقيقي دون اللجوء إلى تجميع حديثه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر يتنافر مع نبتون في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تتجنب العصبية ولا ترفض تعاون البعض معك واهتم بصحتك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

رغم الضغوط.. قد تنجح في إصلاح أوضاع معقدة، وقد تساعدك ملاحظتك القوية على احتواء الآخر.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.