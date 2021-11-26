حظك اليوم برج الحمل الجمعة 26-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتّع مواليد برج الحمل بالثقة الكبيرة بالنفس، وهم بذلك يلهمون الناس من حولهم، كما يتمتعون بالاستقلاليّة التامّة عمّن حولهم ويحتفظون بآراء صارمة خاصّة بهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

تبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك بلباقة وتتفاهم جيدا مع من حولك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

القمر بمنزل الحب والوقت مناسب لإظهار مشاعرك وفرص الإعجاب والتواصل كبيرة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة الأردنية صبا مبارك، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.