رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 26-11-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:02 ص | الجمعة 26 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

يتمتّع مواليد برج الحمل بالثقة الكبيرة بالنفس، وهم بذلك يلهمون الناس من حولهم، كما يتمتعون بالاستقلاليّة التامّة عمّن حولهم ويحتفظون بآراء صارمة خاصّة بهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

تبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك بلباقة وتتفاهم جيدا مع من حولك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

القمر بمنزل الحب والوقت مناسب لإظهار مشاعرك وفرص الإعجاب والتواصل كبيرة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة الأردنية صبا مبارك، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج القوس الخميس 25-11-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الخميس 25-11-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الدلو الخميس 25-11-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الخميس 25-11-2021 مهنيا وعاطفيا