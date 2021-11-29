حظك اليوم برج الحمل الاثنين 29-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يتسم بالشهامة والإخلاص في العمل، كما أنه يملك شخصية حادة وواضحة وصريحة، لا يخجل من إبداء رأيه الحقيقي دون اللجوء إلى تجميع حديثه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تزن كل قرار تتخذه وتأخذ بمبدأ المشاركة، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

فينوس في مربع برجك قد تجعل علاقتك بشريك حياتك أو من تحب عرضة للمنغصات، وعليك أن تصبر لفترة، ولا تتسرع في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.