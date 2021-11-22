محافظ أسوان: تشكيل لجنة لإعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول بـ14 قرية

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وعضوية الجهات المختصة للإشراف على جهود المجتمع المدني، لاحتواء تداعيات السيول التي ضربت المحافظة منذ أسبوع، وتتولى اللجنة ضبط آلية إعادة إعمار المنازل المتضررة داخل 14 قرية ومنطقة بواسطة الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى التوجيه المحكم لأسلوب توزيع المساعدات العينية والمادية داخل هذه المناطق لضمان وصولها لمستحقيها.

جهود مواجهة سيول أسوان

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أنه كانت هناك ملحمة وطنية من التكاتف والتلاحم بين الجهود التنفيذية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال وشركات المقاولات، خلال أزمة السيول الأخيرة، مؤكدا أن الجميع كان يعمل على قلب رجل واحد لتقديم أوجه الرعاية لمتضرري السيول داخل 14 قرية، ومنطقة سكنية على مستوى المحافظة شهدت سقوط السيول عليها.

وأضاف «عطية»، أنه كان هناك اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهالي أسوان لعبور تداعيات هذه الأزمة، وأعطى توجيهاته بسرعة توفير الاعتمادات اللازمة للتعامل مع الأضرار المختلفة الناجمة عن أزمة السيول، كما توجد أيضاً متابعة يومية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بجانب التواصل المستمر من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مع المحافظة لمتابعة الأوضاع الحالية.

وبالنسبة لتوقعات الطقس، أكد محافظ أسوان أن هناك تواصلا مستمرا مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف على الأحوال الجوية أولاً بأول، ويتم التعامل مع الحدث كما تعاملنا مع 8 ملايين م3 من مياه السيول، التي تعرضت لها محافظة أسوان، وهو الذي ساهم في احتواء تداعياتها وتخفيف معاناة أهلنا في القرى والمناطق.

وشدد على أنه لا توجد أي حالات وفاة أو إصابات جراء السيول، فيما عدا إصابة 503 مواطنين بلدغات عقارب، وتم تقديم الأمصال اللازمة لهم، وخروجهم بأمان وسلام من المستشفيات والمراكز الطبية في نفس الوقت.

504 وحدات سكنية لإقامة الأسر المتضررة من سيول أسوان

وتابع المحافظ، أنه تم تجهيز 504 وحدات سكنية بحي السلام، الذي تقع في نطاقه العمارات السكنية المخصصة لإقامة وتسكين الأسر المتضررة من تداعيات السيول إلى منطقة جاذبة للتنمية المستدامة، ومجتمع عمراني متكامل الخدمات والمرافق، و«اللاند سكيب»، مشيرا إلى أنه تم تفعيل مجمع الخدمات ليضم مخبز للعيش البلدي ومنافذ لبيع السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية داخل 8 محلات تجارية مع حضانة للأطفال ومعرض للكتاب ومكتب بريد ومسجد ووحدة صحية، بالإضافة إلى استكمال وتجهيز باقي الوحدات السكنية لاستقبال أي أعداد من الأسر المتضررة.