محافظ أسوان يوجه بسرعة استكمال إجراءات تسكين الأسر المتضررة من السيول

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأعمال الجارية من رصف ولاند سكيب، مع دعم المرافق العامة وضخ الخدمات الجماهيرية بالمساكن البديلة في عمارات حي السلام بطريق العلاقي بإجمالي 504 وحدات سكنية التي تم تجهيزها على غرار حي الأسمرات لاستقبال الأسر المتضررة من السيول.

استكمال إجراءات تسكين الأسر المتضررة

وأثناء جولته داخل حي السلام، أكد اللواء أشرف عطية، أننا نسابق الزمن من أجل استكمال إجراءات تسكين الأسر المتضررة بعد حصرها وتنفيذ أعمال المعاينة على الطبيعة للتأكد من استحقاقها للتسكين في هذه الوحدات السكنية الجاهزة.

إنهاء أعمال الرصف في الشوارع الخارجية والداخلية

ووجه بالإسراع في إنهاء أعمال الرصف في الشوارع الخارجية والداخلية، بجانب الأرصفة والبلدورات، مع تكثيف المسطحات الخضراء والتشجير، وهو الذي يتوازى مع دعم خطوط وشبكات مياه الشرب والكهرباء لتوفير احتياجات الأسر منها وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعمير بقيادة اللواء محمود نصار، التابع لوزارة الإسكان.

إنشاء مكتبة في حي السلام

وكشف محافظ أسوان بأنه تم التنسيق مع وزارة الثقافة لدعم حي السلام بالقوافل الثقافية، مع إنشاء مكتبة، وهو الذي تزامن مع قيام وزارة التموين بفتح منافذ للشركة المصرية من أجل طرح السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة تصل لنسبة 50 %.

ولفت إلى أن ذلك يتواكب مع صرف المقررات وفروق النقاط لأصحاب البطاقات التموينية للتيسير على المواطنين من أعباء الانتقال إلى ومن الحي لمدينة أسوان.