حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 30-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الثور بأنّه شخصية عنيدة، ويتمسك بآرائه ومعتقداته ولا يتنازل عنها مهما كانت الظروف.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في منزل الصحة الإيجابي، ما يدفعك اليوم لإعادة تنظيم أعمالك وتبدو أكثر استعدادا للعطاء، وتوظف جيدا جهودك، فقط احمِ حقوقك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

فينوس بمنزل الحظ تدعمك، وتدفعك للتعبير عن مشاعر إيجابية، وتؤثر في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.