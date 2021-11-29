حظك اليوم برج الثور الاثنين 29-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور طيّب للغاية، ويحب رعاية المقرّبين منه، ومعاملتهم بلطف، ما يجعل الأشخاص يشعرون بارتياح لقربه، كما أنه يملك شخصية عنيدة بشكل كبير، ما يجعله يتحمل جميع المسؤوليات والمهام المسندة إليه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على ملاحظة كل صغيرة وكبيرة جيدا.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

المريخ في مواجهة برجك.. حاول أن تقاوم رغبتك في تصيد الأخطاء للآخرين ولشركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.