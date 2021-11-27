حظك اليوم برج الثور السبت 27-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يتميز بشخصيته الصبورة، كما أنه يستطيع الجمع بين وظيفتين في آن واحد، حتى يستطيع جني أموال كثيرة، كما أنه شخصية عنيدة بشكل كبير، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

اليوم يملؤك النشاط وتستفيد بوقتك في تحقيق إنجازات مهمة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

القمر في منزل الحب وقد يمدك بأفكار رائعة تسعد بها من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلاده 16 مايو.