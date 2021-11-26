حظك اليوم برج الثور الجمعة 26-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الثور، العديد من الصفات، فهو متفانٍ ومجتهد عند قيامه بالمهام، ولا يتوقف عن العمل حتى ينهي المهمة بنجاح، كما أنه قيادي ويمتلك قوّة ملاحظة ومهارات فهم عالية، ما يجعله شخصيّة قياديّة رائعة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة، وينفعك ذلك في عملك وفي توطيد علاقاتك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

القمر اليوم في وضع معاكس.. كن لبقا، فالنقد السلبي يفسد علاقتك بمن تحب أو بأشخاص من العائلة.

من أبرز مشاهير برج الثور المصارع العالمي الشهير جون سينا ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.